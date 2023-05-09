На сегодня потери оккупантов в Украине пересекли отметку в 195 тысяч.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал сегодняшний военный парад на Красной площади в Москве, отметив, что единственным достойным Путина парадом будет парад из погибших в Украине оккупантов.

На своей странице в Facebook он написал:

Несколько часов могут шагать "парадом" на "Красной площади" мертвые российские оккупанты, которые бесславно и без чести погибли в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин у своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, по данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли более 195 тысяч российских захватчиков.

Парад в Москве до 9 мая

Сегодня в России отмечают "день победы". Впрочем ряд российских регионов отказались от проведения парада, ввиду частых случаев "бавовны".

В Москве парад тоже прошел не очень величественно - воздушной части не было вовсе, а единственным танком, проехавшим по Красной площади, был музейный Т-34.

Да и с международными гостями не сложилось. На параде, кроме белорусского диктатора Александра Лукашенко, присутствовали лишь лидеры Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Армении.

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