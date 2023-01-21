Одна из мин попала в жилой дом, в котором находился молодой парень.

В результате обстрела приграничного села в Сумской области ранения получил 17-летний юноша.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его информации, около 13:00 враг открыл огонь по территории Эсманской громады Шосткинского района. Россияне ударили из минометов по селу Студенок.

"10 мин разорвались на улицах села, возле помещений местных жителей. Вражеская бомба попала в один из домов, он полностью уничтожен. В нем как раз и был в момент обстрела 17-летний парень", - отметил Живицкий.

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По словам председателя ОВА, юношу с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Ситуация в Сумской области

РФ уже не раз обстреливала Сумскую область, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. В частности, 19 января Дмитрий Живицкий сообщил, что противники из минометов обстреляли Краснопольскую громаду, взорвались восемь мин. Кроме того, враги с беспилотника сбросили взрывчатку на приграничные территории региона.

9 января стало известно, что россияне нанесли по Сумской области 144 удара.

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