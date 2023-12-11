За вчера уничтожен склад боеприпасов врага и поражены три района сосредоточения его техники.

На Авдеевском направлении наши военные стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери, успешно отбили 49 атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. "Силы обороны успешно отбили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области", - сказано в сообщении.

А всего вчера на фронте произошло 98 боевых столкновений.

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В сообщении сказано, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному складу боеприпасов противника.

По сообщению Генштаба, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. При этом на Бахмутском направлении наши военные отбили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

Также Оккупанты наступали в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области, но безуспешно. Украинскими защитниками отражены все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки врага в районе Роботино.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки в Украине уничтожено 1030 российских оккупантов. В Генштабе сообщили, что также уничтожено еще 19 танков захватчиков, 31 боевую бронированную машину, шесть артиллерийских систем, 18 дронов оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц спецтехники.

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