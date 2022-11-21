Рашистам трудно продвигаться вперед из-за погодных условий, в то же время захватчики за сутки осуществляют не менее 400 обстрелов.

Российская армия после потери Херсона определила свою главную цель. Оккупанты стремятся выйти на границы Донецкой области, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"После того, как освободили Херсон, а это весьма деморализующий факт для них, они ищут место применение силы, чтобы были хотя бы тактические новости для них, чтобы поднять боевой дух. Они концентрируют свои усилия на Востоке, а самая горячая точка - это Донецкая область", - говорит Маляр.

По ее словам, рашистам трудно продвигаться вперед из-за погодных условий, в то же время захватчики за сутки осуществляют не менее 400 обстрелов.

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"Российская армия не оставляет своей цели выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Цена того, что враг не продвигается, слишком высока", - добавила Маляр.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Западная пресса отмечала, что армия РФ после выхода из Херсона вдвое интенсивнее начала атаковать на востоке Украины.

Утром 21 ноября на оккупированной части Донецкой области загорелась нефтебаза.

По сообщениям британской разведки, россияне имеют уязвимые места вблизи Сватово Луганской области.