В Минобороны США (Пентагон) подтвердили, что в захваченном Россией Севастополе в конце октября были взрывы.
Штаты отслеживают сообщения насчет возможного нападения на корабли Черноморского флота РФ, рассказал высокопоставленный представитель Пентагона, пишет CNN.
"Мы действительно считаем, что там (в Севастополе - Ред.) были взрывы, но я не буду делиться оценкой ущерба…", - заявил чиновник.
Представитель оборонного ведомства также не захотел говорить, что могло стать причиной инцидента.
Взрыв в Севастопольской бухте 2022 - важнейшие новости
РФ захватила украинский Крым в 2014 году и сделала из курортного полуострова военную базу. Почти весь мир не признал аннексию Крыма законной.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 29 октября сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре корабля ЧФ России, в частности, десантный корабль и флагман - фрегат "Адмирал Макаров".
Российское Минобороны утверждало, что корабли украинская сторона атаковала беспилотниками. По данным российского ведомства, в результате нападения немного поврежден только морской тральщик "Иван Голубец".
Российская сторона назвала случившееся "терактом" и сделала его причиной для выхода из "зернового соглашения", благодаря которому Черным морем совершался экспорт украинской агропродукции.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что в Севастополе взрывы могли произойти из-за неудачного запуска ракет противовоздушной обороны.