В американском Минобороны не захотели говорить, что могло спровоцировать взрывы в Крыму в конце октября.

В Минобороны США (Пентагон) подтвердили, что в захваченном Россией Севастополе в конце октября были взрывы.

Штаты отслеживают сообщения насчет возможного нападения на корабли Черноморского флота РФ, рассказал высокопоставленный представитель Пентагона, пишет CNN.

"Мы действительно считаем, что там (в Севастополе - Ред.) были взрывы, но я не буду делиться оценкой ущерба…", - заявил чиновник.

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Представитель оборонного ведомства также не захотел говорить, что могло стать причиной инцидента.

Взрыв в Севастопольской бухте 2022 - важнейшие новости

РФ захватила украинский Крым в 2014 году и сделала из курортного полуострова военную базу. Почти весь мир не признал аннексию Крыма законной.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 29 октября сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре корабля ЧФ России, в частности, десантный корабль и флагман - фрегат "Адмирал Макаров".

Российское Минобороны утверждало, что корабли украинская сторона атаковала беспилотниками. По данным российского ведомства, в результате нападения немного поврежден только морской тральщик "Иван Голубец".

Российская сторона назвала случившееся "терактом" и сделала его причиной для выхода из "зернового соглашения", благодаря которому Черным морем совершался экспорт украинской агропродукции.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что в Севастополе взрывы могли произойти из-за неудачного запуска ракет противовоздушной обороны.

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