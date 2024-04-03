Сергей Грабский объяснил, что РФ не может закрыть все объекты на своей территории.

Украинский удар дронами по заводу по производству "шахедов" и НПЗ "Танеко" в Татарстане является не только полезным для войны, но и историческим, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

"Надо понимать значение этого удара. Наши ударные средства достигли той позиции на территории РФ, на которых в течение как минимум трех веков не происходило боевых действий. Оно задело уже глубинку РФ и показало ее абсолютную несостоятельность прикрыть свои объекты. Никаких сил и средств не хватит, чтобы прикрыть такую территорию в целом по миру. Вся Россия должна работать десятилетиями, чтобы создать себе определенную систему защиты. Ее нет, мы этим пользуемся", - сказал Грабский.

Он также добавил, что ни в России, ни на Западе никто не верил, что Украина сможет произвести дроны, которые способны поражать цели на таком расстоянии.

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"Именно поэтому, это можно называть переломом в войне, ведь мы фактически достигаем любого объекта на территорию России, которые могут быть угрожающими для нас. Стоит понимать, что все производство связано с логистикой. И если мы отрезаем исходную точку логистики, то это негативно отразится на ситуации на линии фронта, способности РФ вести эту войну. То, что мы можем это делать - очень хорошо и я бы предпочел, чтобы такие удары были ежедневно десятками", - отметил эксперт.

Кроме того, он прокомментировал видео, на котором РФ забирает остатки украинского беспилотника. Эксперт пояснил, что не стоит волноваться относительно того, что Россия благодаря этому найдет способы противодействия от украинских ударных дронов или создаст свой аналог.

"Мы примерно знаем, из чего состоят КАБы, которыми по нам бьют. Но есть ли у нас реальное оружие, которое может это предотвратить? Отнюдь нет. Фактор времени играет исключительную роль в войне. Враг может изучать то, что осталось от дронов, нет ничего неизвестного и рано или поздно специалисты разберутся. Но РФ имеет большую территорию и даже если они будут знать все о дронах, каждый участок своей территории они прикрыть не смогут", - пояснил Грабский.

Удары по Татарстану: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта Силы обороны нанесли удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар.

Второй целью Сил обороны стал завод по производству "шахедов", который расположен в городе Елабуга. Сейчас это один из самых глубоких ударов Сил обороны на территории РФ за время полномасштабного вторжения.

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