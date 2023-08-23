Минобороны РФ ничего про рейд в Брянской области не сообщало.

Несколько пограничников получили ранения во время стрелкового боя с якобы украинскими диверсантами в Брянской области, как утверждает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что якобы днем 22 августа "группа диверсантов из Украины предприняла попытку прорыва государственной границы в Климовском районе", заявлял губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, "атака была отражена". Минобороны РФ ничего про рейд в Брянской области не сообщало.

По сведениям Baza, нарушителей границы обнаружили около полудня вблизи поселка Луговой. Диверсанты якобы были вооружены автоматическим оружием, их атака поддерживалась минометным огнем. Точное количество нападавших, а также раненых пограничников издание не приводит.

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Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ - детали

В Брянской области РФ местные власти сообщали о попытке проникновения якобы украинских диверсантов. Как уверялгубернатор Брянской области Александр Богомаз, ДРГ якобы пыталась прорваться вблизи неселеного пункта Курковичи.

В российском Белгороде перед началом учебного года окна первых этажей школ закрывают мешками с песком. В школу уже прибыли семь грузовиков с песком. Каждый из них перевозил от восьми до десяти тонн песка, но чтобы укрепить все окна, понадобится около 12 машин.

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