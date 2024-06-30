В сети пишут о "прилете" на полуострове.

Вечером в воскресенье, 20 июня, в оккупированном россиянами Крыму слышали взрывы.

Около 20:12 захватчики временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту, вскоре стало известно, что в Севастополе объявили воздушную тревогу. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что с аэродрома Бельбек взлетели истребители.

По их данным, взрывы слышали в Керчи и Щелкино, где от этого "дрожали" дома. Также в сети пишут о работе противовоздушной обороны в районе Армянска и Феодосии. "В Щелкино есть прилет, а вторую ракету сбили, сообщают подписчики", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 21:30: В сети сообщают, что по Щелкино ездят "скорые" и пожарные автомобили. Работа ПВО в Феодосии не подтверждается.

Удары по Крыму

Украинская армия систематически поражает военные объекты российских захватчиков на оккупированном полуострове. Недавно стало известно об уничтожении важного Центра космического слежения и связи.

А в конце мая УНИАН узнал, что украинские беспилотники поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Он стоит около 100 миллионов долларов.

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