Зафиксировано падение обломков ракет.

Утром 18 мая 2023 года во время воздушной тревоги в Киеве сработала ПВО. Городские власти сообщили о взрывах в нескольких районах столицы.

По предварительной информации КМВА, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям пока уточняются.

Взрывы прогремел в Деснянском районе города. В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания. Все необходимые службы работают на месте.

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Мэр Киева Виталий Кличко уточнил о возгорании в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе, а также о взрывах в Днепровском районе.

"Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги", - предупредил Кличко по состоянию на 5:28 утра.

ОБНОВЛЕНО 6:06. В КМВА отметили, что сегодняшняя атака РФ на Киев - уже девятая с начала мая.

В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА, уточняют городские власти.

По предварительной информации КМВА, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.

Взрывы в Украине 18 мая 2023 года - главное

В 4: 00 утра четверга в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Взрывы этим утром прогремели в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях. Граждан призвали не покидать укрытие из-за угрозы ракетных ударов и не снимать работу ПВО в своем городе.

Во время предварительной атаки на Киев в ночь на 16 мая 2023 года россияне выпустили по украинской столице 6 гиперзвуковых "Кинжалов", все были сбиты. Впоследствии сообщили, что обломки ракеты задели американскую систему ПРО Patriot. Всего в ту ночь враг запустил по Украине 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М").

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