Беспилотные летательные аппараты атаковали территорию полка полиции специального назначения им. Кадырова в городе Грозном (Чеченская республика). О результатах пока ничего не известно. Сам глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взрывы и сообщил в Telegram, что были ранены 4 бойцы. Но подчеркнул, что БПЛА были именно сбиты.
"Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями [...] был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищённых от подобных атак помещениях. Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла", - заявил он.
По словам Кадырова, именно из-за фрагментов беспилотника начался "небольшой" пожар, который пожарники быстро потушили. Кроме того, он заявил, что в Чеченской Республике есть резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений.
"Они готовы выдвинуться на передовую по первому приказу", - добавил он.
Атака БПЛА по объектам в Чечне
За последние месяцы были зафиксировано уже минимум 3 удара по Грозному. В конце октября, 4 декабря и сегодня.
Ранее УНИАН сообщал, что БПЛА прилетели в Российский университет спецназа (РУС) им. Путина в Гудермесе. После этого Кадыров приказал больше не брать пленных на войне в Украине.
Кроме того, скандальный лидер Чечни также предлагал использовать украинских военнопленных как "живой щит" для защиты объектов на территории Республики, когда были атакованы объекты "полка полиции специального назначения им. Кадырова".