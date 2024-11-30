Ночью жители нескольких микрорайонов слышали звуки взрыва.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в ночь с 29 на 30 ноября прогремел взрыв. После этого в некоторых районах города исчезла электроэнергия. Также сообщается о проблемах с доступом к интернету.

Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация в Telegram.

"Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что у некоторых провайдеров начались перебои с доступом к интернету. В частности, оператор "Поинт" опубликовал информацию об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи.

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