Эксперт отметил, что оккупанты сосредоточили большинство своих штабов и тренировочных полигонов вдоль Азовского моря.

Удары по оккупированным территориям очень важны, поскольку враг концентрирует там большое количество своей пехоты. Об этом в эфире "Радио NV" сообщил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Есть очень много объектов, где враг концентрирует пехоту, которая, фактически, направлена на то, чтобы вести наступательные действия в дальнейшем на разных направлениях. Соответственно, когда мы говорим о Запорожском направлении, то во многом территория оккупированной Запорожской области используется для расположения тыловых баз оккупантов, на которых находятся как определенные склады и штабы, как в случае с Бердянском, так рядом находятся и учебно-тренировочные лагеря", - сказал Мусиенко.

Эксперт добавил, что еще с начала полномасштабной войны захватчики основали вдоль прибрежных районов Азовского моря штабы и учебные центры, на которых готовят пехоту для дальнейшей отправки в зону боевых действий.

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"Во-первых, подальше от линии фронта, во-вторых приятнее быть вдоль моря, они там оккупировали и забрали все пансионаты, сети отелей и там находились. Такие точки есть, о них известно Силам обороны. И сейчас из того, что мы наблюдаем, идет системная атака, работа по объектам на оккупированных территориях. Недавно был атакован один из учебных центров в Запорожской области так же. Второе - это был атакован Луганск по объектам, которые использовались как склады. Сейчас Бердянск. Я думаю, такая работа продолжится, ведь концентрация сил противника - по этому надо наносить удары", - пояснил Мусиенко.

Удары Сил обороны: что известно

Накануне стало известно, что украинские беспилотники ударили по портовой инфраструктуре в городе Бердянск. В частности сообщалось, что после удара был заметен дым от пожара, а также большое количество скорых и спасателей.

Незадолго до этого стало известно об операции ГУР по уничтожению моста в оккупированном Бердянске. Отмечается, что в результате операции полностью парализовано железнодорожное сообщение с Бердянском.

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