Новые удары по российской столице возможны 24 августа.

Взрывы, прогремевшие в Москве 30 июля были просто "пристрелкой", и уже в следующем месяца москвичам придется прислушиваться к сиренам воздушной тревоги, считает публицист Михаил Шейтельман

Публицист уверен, что за атакой на Москву стоит Украина, и для этой атаки были использованы беспилотники. Кроме того, он прогнозирует новые удары по российской столице.

"Это был тест. Мы пристреливаемся", – говорит Шейтельман.

Он отмечает, что за последний год мир кардинально изменился – если в 2022 году накануне Дня Независимости Украины паниковали из-за возможных ударов врага украинцы, то в этом году опасаться стоит россиянам.

"Украина напрямую обещает на 24 августа, на свой День Независимость устроить неприятный сюрприз российским военным объектам. То есть год назад Украина боялась, что по ней ударят. А сегодня Украина сама уже говорит: "Мы ударим на 24 августа". Прямо предупреждает заранее. И эти сидят там и дрожат. Конечно, они обделались от страха, они не знают, куда мы ударим", – говорит он, имея в виду распространенный накануне в сети ролик, на котором показан запуск беспилотников, на карте отмечена Москва и виднеется надпись "24 августа".

Взрывы в Москве 30 июля - что нужно знать

В ночь на воскресенье, 30 июля, в здании "IQ-квартала" в Москве прогремел взрыв. В результате взрыва были повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити".

Российская сторона заявила, что взрывы – результат атаки украинских беспилотников.

После инцидента аэропорт "Внуково" был закрыт, в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.

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