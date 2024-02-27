По словам заместителя командира бригады, тела некоторых павших не удалось вывезти, поскольку они были под завалами.

Третья штурмовая бригада имела поэтапный план отхода с позиций в Авдеевке. Некоторые группы воинов находились в окружении. Им приходилось прорываться.

Как рассказал заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин в интервью NV, военные в любых действиях рассматривают худший сценарий. В том числе, что, возможно, придется перегруппироваться или эвакуироваться.

"На момент получения приказа на перегруппировку наши подразделения уже имели поэтапный план, как это осуществлять. Те, кто был в окружении, были вынуждены пробиваться, удерживать коридор и отходить, и также, удерживать коридор для других подразделений. Те, кто были не в полном окружении, оттягивали свои силы, но все равно передовые группы вели бои для того, чтобы враг не имел возможности устроить огонь за нашими подразделениями, потому что это бы привело к огромной катастрофе. Имея собственный опыт на других направлениях, мы спланировали это своими силами, помогли другим подразделениям. Прежде всего, извлекаются все раненые, забираются тела, вывозится техника, вооружение, затем отводятся основные силы. И только после этого прямо в бою оттягиваются передовые группы, которые все это время сдерживают врага, чтобы он не начал догонять", - рассказал Жорин.

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Военный отметил, что Третья штурмовая не оставила абсолютно ничего оккупантами в районе Коксохима и северной окраины Авдеевки. Весь личный состав удалось перегруппировать.

"Во время почти двух недель боев в Авдеевке некоторых из погибших мы не смогли забрать. Но это касается прежде всего тех, кто был завален в домах. В основном, после прилетов артиллерии или КАБов. Потому что физически было невозможно из-под бетона тогда доставать тела. Комментировать другие подразделения я не могу", - отметил Жорин.

Авдеевка под контролем врага

Как сообщал УНИАН, 17 февраля стало известно, что Силы обороны вышли из Авдеевки, чтобы занять более выгодные оборонительные рубежи. Сегодня, 26 февраля, стало известным, что ВСУ покинули поселок Ласточкино, который находился в 6 км к западу от Авдеевки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что враги хотят воспользоваться тем, что у наших защитников не хватает боеприпасов, и захватить еще несколько населенных пунктов под Авдеевкой.

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