Возможный кандидат в американские президенты пытается обращаться к базовым темам Трампа, считает аналитик.

Возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами сделал громкое заявление насчет войны Украины с РФ, чтобы стать заменой в политсиле бывшего главы государства Дональда Трампа, который является его конкурентом.

Рамасвами пытается обращаться к базовым трамповским темам, например, что "Вашингтон -прогнившее болото", которое нужно "осушить", чтобы спасти Штаты, приводит мнение директора программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александра Краева liga.net.

Эксперт добавил, что главный тезис конкурента Трампа во внешней политике такой: "Давайте меньше этим заниматься, потому что это - деньги, которые идут не на Америку, а непонятно куда и зачем".

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По мнению эксперта, из этого рождается нарратив о том, что якобы украинское государство активно финансировать не стоит, поскольку "россияне еще ничего не начинали, они в полной силе, поэтому давайте думать, как нам сохранить больше американских денег".

Обратим внимание, что очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября следующего года. Нынешний американский президент Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп уже объявили, что будут участвовать в избирательной гонке.

Напомним, Байден обещал поддерживать Украину во время противостояния с РФ столько, сколько будет нужно. А Трамп утверждал, что в случае победы якобы за 24 часа завершит противостояние.

Чем известен Вивек Рамасвами

Рамасвами - 38-летний бизнесмен, у него нет политического опыта. В начале июня он заявил, что Киев необходимо заставить пойти на "большие уступки" и сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Позже возможный кандидат в американские президенты утверждал, что в случае победы на выборах признает захваченные территории Украины "российскими", а также закроет нашей стране путь в НАТО.

В последнее время рейтинг Рамасвами в некоторых социологических исследованиях возрос. Стоит отметить, что он называл своих соперников "купленными и проплаченными".

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