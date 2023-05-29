Для россиян "Петриот" - "больной фетиш", считает эксперт.

Российские захватчики в ночь на понедельник, 29 мая, запустили по Украине ракеты и беспилотники, а дроны враг использует для проведения доразведки.

Сегодня днем противник запустил по украинской территории ракеты, поскольку считал, что установил размещение зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

По его словам, усиление ударов со стороны российских захватчиков по Украине было ожидаемым. "Это действительно ожидаемо. Это именно та тактика и стратегия, которая должна была происходить после нанесения массированного ракетного или другого удара... по вражеской территории. Что я имею в виду - на сегодня мы видим, что ночью был нанесен удар крылатыми ракетами Х-101, а также использовались "Шахед-136". Этот удар количественно, если именно подытожить, то 40 ракет Х-101, а также 35 дронов-камикадзе "Шахед-136" - кажется, что это имеет соотношение с массированным ракетным ударом. То есть с прорывом противовоздушной обороны и соответствующим эффектом", - заявил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что есть нюанс - враги "используют "Шахеды-136" для доразведки".

"...Кроме "Шахедов" использовались и разведывательные БПЛА. Поэтому, можно делать выводы, что этот удар на 29 мая, он не только выполнял функцию как основную тему уничтожения какого-то объекта, который российские оккупанты считают очень важным, но была еще одна функция очень важная - выявление позиций противовоздушной обороны..., в первую очередь, конечно, ЗРК (зенитно-ракетного комплекса - Ред.) "Пэтриот"..., и именно после этого они попытались днем нанести удар", - сказал обозреватель.

Аналитик добавил, что этот ЗРК для россиян сейчас является "больным фетишем". "Почему именно днем (враг запустил ракеты - Ред.)?.. они пытались поразить те объекты... оккупанты считают, что они установили локацию размещения наших ЗРК "Пэтриот", - отметил Коваленко.

Ракетный удар по Украине - сегодня это стоит знать

Утром 29 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что ночью россияне запустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и около 35 ударных беспилотников. Украинские воины ликвидировали 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 дронов типа "Шахед" и один разведывательный дрон оперативно-тактического уровня.

Днем 29 числа враг атаковал Киевскую область 11 ракетами типа "Искандер-М" (баллистика), а также "Искандер-К" (крылатая ракета). Все вражеские ракеты ликвидировали защитники Украины.

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