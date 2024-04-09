Сейчас большинство кораблей на ремонте находятся на базе в Севастополе.

Непосредственно в Черном и Азовском морях нет российских кораблей, рассказал в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Но носители крылатых ракет в количестве десяти единиц до сих пор находятся в акватории. Однако, они ограничены в своих действиях. Они находятся на военно-морской базе в Новороссийске. Закрылись там и ждут. Единственное, до чего они додумались с новым командующим - это выпустить одну подводную лодку проекта "Варшавянка", их у них три остается в строю. Для того, чтобы выпустить крылатые ракеты. В течение более чем полгода это был второй подтвержденный факт применения носителя крылатых ракет. И сразу он вернулся на базу, закрылись они там за заграждениями", - рассказал Плетенчук.

Он также добавил, что большая часть Черноморского флота РФ до сих пор находится в Севастополе.

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"Там остаются все ремонтные базы. И, соответственно, все, что находится на ремонте - это по меньшей мере 15 единиц, они до сих пор в Крыму. Надо учитывать эту опасность. Относительно других пунктов базирования. В Сочи они не смогли его эксплуатировать, ведь это гражданский порт, там нет логистической инфраструктуры и систем защиты. База в Абхазии - она для береговой охраны ФСБ. И в основном только они там находятся. Ведь она довольно маленькая", - говорит Плетенчук.

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Ранее Плетенчук также прокомментировал пожар на двух кораблях РФ - "Екатерина Великая" и "Серпухов". По его словам, эти два события имеют нечто общее.

Накануне стало известно, что ГУР провело удачную операцию, нанеся удары беспилотниками по авиационному центру в Борисоглебске. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения главного производственного цеха.

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