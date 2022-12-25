В то же время в ЧВК продолжают распространять басни о том, как наемники подрывают себя, чтобы не идти в плен.

Украинские воины захватили в плен группу наемников частной военной компании Евгения Пригожина "Вагнер".

Как отметил украинский журналист Владимир Золкин, "вагнеровцы" охотно идут в плен, несмотря на басни Пригожина о том, что его боевики подрывают себя гранатой, чтобы не попасть в руки ВСУ.

"Вафлеровцы ("вагнеровцы - УНИАН), которые подрываются на гранатах, чтобы не попасть в плен. Не очень получается, видимо", - написал журналист, опубликовав видео с пленными.

Видео дня

На кадрах видно по меньшей мере шестерых пленных "вагнеровцев". Один из них подтвердил воину, что его завербовали в колонии под Оренбургом. Значит, это "вагнеровцы"-зэки.

Заключенные "Вагнера" в войне против Украины: главные новости

Уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы российской армии окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. В Генштабе отмечали, что город штурмуют "вагнеровцы", Евгений Пригожин бросает в бой завербованных зэков.

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще – заручиться поддержкой среди ультраправой аудитории.

Впрочем, ЧВК несет колоссальные потери. По данным ISW, темп продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлился в последние дни из-за потерь "Вагнера", хотя размышлять, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

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