За сутки на Таврическом направлении общие потери врага за прошедшие сутки составили 399 человек и 97 единиц военной техники.

На Таврическом направлении уничтожен мощный российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан", которым враг пытался разбить наши укрепления.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что за сутки противник нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов.

"Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 399 человек и 97 единиц военной техники", - отметил командующий В своем Telegram-канале.

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В частности, как проинформировал Тарнавский, уничтожено семь танков, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БПЛА, 17 автомобилей и три единицы специальной техники российских войск.

Также он добавил, что Силами обороны уничтожен склад боеприпасов противника и один другой важный объект врага.

Потери России в Украине - последние новости

За минувшие сутки силы обороны Украины увеличили "минус" личного состава армии РФ еще на 830 захватчиками. В целом, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 22 января, потери врага скалы 376 860 человек.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, за четыре месяца штурмов Авдеевки погибли столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

Офицер уверен, что Путину все же придется оправдываться за потери РФ в Украине. Он напомнил, что Башкортостан уже начал спрашивать диктатора, почему потери такие глобальные. Впоследствии это сделают и другие регионы, ведь мешки и куски тел начинают возвращаться в РФ.

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