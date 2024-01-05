Аналитик объяснил о чем говорит факт участившегося уничтожения настолько редкой техники оккупантов в Украине.

Верифицировано очередное уничтожение очень редкой российской ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л. Причем с их уничтожением ВСУ зачастили.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он напомнил, что в прошлый раз такую машину верифицировали уничтоженной в декабре в Донецкой области. Всего же, по его данным, за все время полномасштабной войны оккупанты потеряли уже три такие машины - и все в прошлом году. А первую уничтожили в районе Работино Запорожской области.

"Работа над проектом БРЭМ-Л началась в 1980-х, а ее первый опытный образец был создан в 1990-х. Тем не менее, в российской армии скептически относились к концепции бронированной ремонтно-эвакуационной машины, на базе БМП-3, ориентированной исключительно на эвакуацию однотипной техники. К тому же, были вопросы к бронированию такой БРЭМ и ее шасси. А потому, не смотря на весьма обширный парк ББМ, в РФ не спешили ее заказывать. Вместо этого, эти БРЭМ-Л успешно спихнули ОАЭ и Венесуэле", - рассказал Коваленко.

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"Сам факт участившегося уничтожения настолько редкой техники в Украине говорит о том, что оккупанты гонят единичные образцы даже таких уникальных единиц, поскольку банально не хватает машин для эвакуации поврежденной техники", - объяснил аналитик.

Потери РФ в Украине

Российские оккупанты часто используют на фронте в Украине странное оружие. Так, ранее Александр Коваленко обращал внимание на систему ТОС-1А "Солнцепек". Она странна своими антидроновыми сетками, а на шасси размещено РП-377ЛА "Лорандит", малогабаритное многофункциональное средство радиоконтроля, пеленгования и подавления.

А вчера Коваленко сообщил, что верифицировано первое применение зенитно-управляемых ракет (ЗУР) 9М333. Падение маршевой части было зафиксировано в районе Авдеевки.

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