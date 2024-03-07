Украинские защитники отбили штурмовые действия россиян, продолжавшиеся целый день.

В районе Новомихайловки за вчера уничтожено более десятка единиц бронетехники врага, в т.ч. 4 танка. Об этом сообщили в 79-й Таврической отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая сдерживает продвижение оккупантов в районе населенного пункта Новомихайловка.

Отмечается, что россияне целый день штурмовали позиции украинских защитников, применяя большое количество техники.

"Вчера противник одновременно с нескольких направлений штурмовал позиции маруновых беретов из Николаева, привлекая для поддержки своей пехоты значительное количество бронетехники. Штурмовые действия начались утром и продолжались целый день. Впрочем, все атаки Таврические десантники отбили, уничтожив 12 единиц бронетехники, из которых четыре это танки", - говорится в сообщении.

79 ОДШБр обнародовала видео с отдельными моментами боя. На видео видно начало боя, когда противник несколькими колоннами выдвигается к позициям десантников 79-ки, огневое поражение его техники и то, чем для него закончилось это наступление.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные продолжали активно уничтожать оккупационные войска. В частности, как сообщается в утренней сводке Генштаба, авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному складу боеприпасов, и четырем артиллерийским средствам противника.

В Генштабе сообщили, что всего на фронте за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Горячее всего было на Авдеевском направлении, где ВСУ отбили 21 атаку врага, и Новопавловском направлении, где силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

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