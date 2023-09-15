Результативно отработали украинские боевые "птички" и артиллерия.

Силы обороны Украины продолжают освобождать украинскую землю от российских оккупантов и наносить противнику большие потери.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

В то же время подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийским средствам, 1 склад боеприпасов противника.

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Война в Украине: последние новости

Ранее начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш отметил, что на востоке продолжаются ежедневные интенсивные бои и только "за минувшие сутки противник более тысячи раз наносил огневое поражение по позициям наших защитников".

14 сентября в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что украинские защитники отбили атаки российских захватчиков на Авдеевском и Марьинском направлениях и получили частичный успех в Клещиевке и Андреевке.

На фоне неудач на поле боя Россия применила тактику террора гражданского населения. Рано утром в пятницу, 15 сентября, российские оккупанты нанесли по Украине очередного удара с применением ударных беспилотников.

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