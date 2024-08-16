России все еще не удалось остановить продвижение украинцев.

Украинские вооруженные силы продолжают расширять зону присутствия в Курской области. Об этом свидетельствует карта, опубликованная экспертом Bild по анализу открытых данных Юлианом Рёпке

Так, на карте голубым цветом выделены территории, частично или полностью перешедшие под контроль ВСУ за последние двое-трое суток. Согласно карте, ВСУ, кроме города Суджа, за последние дни взяли под свой контроль Любимовку и Свердликово, и вплотную приблизились к Коренево и Мартыновке.

"Наступление украинской армии в Курской области продолжается. Уже более недели, на девятый день, России пока не удалось остановить продвижение украинцев", - отмечает Рёпке.

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При этом, как отмечает Bild, российские войска продвигаются в направлении Покровска в Донецкой области. Издание также показало карту наступления оккупантов в этом районе, где зона продвижения врага выделена оранжевым цветом./

Вторжение ВСУ в Курскую область - новости

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, и, по данным аналитиков DeepState, взяли под контроль село Внезапное. В то же время в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

Как пишет CNN, Россия уже перебросила несколько тысяч солдат с оккупированной территории Украины, чтобы противостоять натиску ВСУ на Курщине.

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