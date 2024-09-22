Эксперт напомнил, летом наши защитники поспособствовали тому, что регион не меньший, чем Украина, у россиян остался без света.

Силы обороны Украины могут наносить удары по энергетическим объектам России и устроить оккупантам блэкаут в части регионов. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире шоу "Говорит Большой Львов".

"Не было у нас такого замысла, чтобы устроить им блэкаут. Но у россиян энергетическая система довольно уязвима. Я напомню блэкаут на юге России летом этого года, именно в жаркие месяцы. Он был именно из-за того, что на Ростовской АЭС произошла авария на одном из энергоблоков. Возник дисбаланс, система "посыпалась", потому что она была перегружена. И если до того можно было ее сбалансировать, используя подстанции от других регионов, но так произошло, что за месяц до того Силы обороны поразили две подстанции на северо-востоке от нашей страны", - заявил он.

По словам эксперта, именно поражение этих подстанций не позволило переключить часть электроэнергии из центра на юг России.

Видео дня

"И результат - региональный блэкаут, регион не меньше, чем Украина, у россиян остался без света. Поэтому можно считать, что намеренно или нет, скорее, что нет, но мы продемонстрировали, что можем ответить симметричным ударом, и погрузить во тьму часть РФ также", - сказал Лакийчук.

Блэкаут как оружие на войне

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась к союзникам и международным институтам в связи с планами Кремля ударить по объектам украинской атомной энергетики.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

Лакийчук считает, что сейчас говорить о том, что нового блэкаута в Украине не произойдет, слишком оптимистично.

По его словам, угроза действительно очень серьезная. "Враг имеет для этого возможности. Наша энергетическая система находится в очень сложной ситуации. Поэтому, к сожалению, порадовать ничем не могу. Но хочу сказать, что наша ПВО, по сравнению с 2022 годом стала значительно мощнее", - рассказал Лакийчук.

Вас также могут заинтересовать новости: