Вооруженные силы Украины показали нетипичное взрывоопасное устройство россиян, которым оккупанты "засеяли" украинские леса, чтобы убить как можно большее количество гражданских.
Опасный снаряд враг замаскировал на деревьях: если вы увидели на древесине что-то подозрительное, не спешите к этому прикасаться. СтратКом ВСУ показал, как выглядит "новейшая" бомба РФ и на что следует обратить внимание. Кадры сняли бойцы 123-й бригады ТрО ВСУ.
"Интересное изделие, на первый взгляд. Будто безобидное. Но помните, знайте, это самодельное взрывное устройство (СВП) - начиненные в качестве шрапнели шурупчики", - говорится в ролике.
Отмечается, что мина нацелена на поражение именно пехоты, людей.
В КГГА напомнили о запрете посещать леса
Напомним, что сегодня городские власти Киева в очередной раз предупредили украинцев об опасности, связанной с прогулками и посещением украинских лесов.
Там предупредили, что ближайшие три дня (5-7 мая) будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это дополнительный фактор, кроме минной опасности в лесах Киевской области, поэтому не стоит испытывать судьбу.