Если вы увидели на древесине что-то нетипичное, не спешите к этому прикасаться. Возможно, вы наткнулись на российский "сюрприз".

Вооруженные силы Украины показали нетипичное взрывоопасное устройство россиян, которым оккупанты "засеяли" украинские леса, чтобы убить как можно большее количество гражданских.

Опасный снаряд враг замаскировал на деревьях: если вы увидели на древесине что-то подозрительное, не спешите к этому прикасаться. СтратКом ВСУ показал, как выглядит "новейшая" бомба РФ и на что следует обратить внимание. Кадры сняли бойцы 123-й бригады ТрО ВСУ.

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"Интересное изделие, на первый взгляд. Будто безобидное. Но помните, знайте, это самодельное взрывное устройство (СВП) - начиненные в качестве шрапнели шурупчики", - говорится в ролике.

Отмечается, что мина нацелена на поражение именно пехоты, людей.

В КГГА напомнили о запрете посещать леса

Напомним, что сегодня городские власти Киева в очередной раз предупредили украинцев об опасности, связанной с прогулками и посещением украинских лесов.

Там предупредили, что ближайшие три дня (5-7 мая) будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это дополнительный фактор, кроме минной опасности в лесах Киевской области, поэтому не стоит испытывать судьбу.

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