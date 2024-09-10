Потенциал противника не является таким мощным, чтобы быстро замкнуть эти клещи, говорит эксперт.

Из-за угрозы окружения украинские воины начали выходить из рискованного участка на восточном берегу реки Волчья Донецкой области. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Когда мы говорим об участке Горняк - Красногоровка, имеем в виду треугольник Карловка - Невельское - Красногоровка, где расположены наши подразделения. После захвата Невельского и продвижения в сторону Красногоровки, а также западнее Красногоровки, враг визуально окружил нашу группировку на этом участке", - отметил Згурец.

По его словам, потенциал противника не является таким мощным, чтобы быстро замкнуть эти клещи.

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"Сейчас происходит рациональный и постепенный вывод наших подразделений с этого участка, расположенного на восточном берегу реки Волчья. Угрозы были понятны раньше, и надеюсь, что Генштаб также их осознает и понимает риски. Однако, знаю, что наши подразделения обычно выходят почти в последний момент", - добавил Згурец.

Война в Украине: важные новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой опытные штурмовые подразделения. Кроме того, жесткие бои продолжаются на подступах к Часовому Яру.

"По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло", - сказал Сырский.

Вчера стало известно, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое Донецкой области. Он расположен восточнее Гродовки, в Покровском районе области.

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