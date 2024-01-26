За прошедшие сутки, 25 января, бойцы ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели российских войск.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, оккупанты нанесли 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
"Авиационным ударам подверглись: Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздоловка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Ставки Николаевской области", - добавили в ведомстве.
От артиллерийских обстрелов пострадали более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки, 25 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и российскими войсками произошло 82 боевых столкновения. Больше всего штурмов враг совершил на Марьинском направлении
Появилась информация, что украинские военные осуществили продвижение в Запорожской и Донецкой областях.