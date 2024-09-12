ВСУ 'отминусовали' кучу россиян и вражеской техники: Генштаб обновил потери РФ (инфографика)

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро среди личного состава составили около 630 тысяч 200 человек.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 270 российских оккупантов. Также уничтожено немало вражеской техники, в частности:
- танков - 8 тыс. 653 (+11 единиц за сутки);
- боевых бронированных машин - 16 тыс. 955 (+17);
- артиллерийских систем - 18 тыс. 9 (+73);
- РСЗО - 1 тыс. 184 (+2);
- средства ПВО - 945 (+2);
- самолетов - 369 (+1);
- вертолетов - 328:
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 тыс. 33 (+43);
- крылатые ракеты - 2 тыс. 591 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 тыс. 481 (+93);
- специальная техника - 3 тыс. 61 (+2).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. DeepState написало, что враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области - село Лесовка Покровского района.
"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещеевки, Невельского, в Украинскую и окрестностях. Уточнен район Калиновки", - говорится в сообщении.
В то же время российские войска перешли к контратакам в Курской области. По состоянию на сейчас ситуация в регионе нестабильная.