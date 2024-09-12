ВСУ 'отминусовали' кучу россиян и вражеской техники: Генштаб обновил потери РФ (инфографика)

ВСУ уничтожают противника / фото 24 ОМБр имени короля Даниила

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро среди личного состава составили около 630 тысяч 200 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 270 российских оккупантов. Также уничтожено немало вражеской техники, в частности:

  • танков - 8 тыс. 653 (+11 единиц за сутки);
  • боевых бронированных машин - 16 тыс. 955 (+17);
  • артиллерийских систем - 18 тыс. 9 (+73);
  • РСЗО - 1 тыс. 184 (+2);
  • средства ПВО - 945 (+2);
  • самолетов - 369 (+1);
  • вертолетов - 328:
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 тыс. 33 (+43);
  • крылатые ракеты - 2 тыс. 591 (+0);
  • корабли /катера - 28 (+0);
  • подводные лодки 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 тыс. 481 (+93);
  • специальная техника - 3 тыс. 61 (+2).
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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. DeepState написало, что враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области - село Лесовка Покровского района.

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"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещеевки, Невельского, в Украинскую и окрестностях. Уточнен район Калиновки", - говорится в сообщении.

В то же время российские войска перешли к контратакам в Курской области. По состоянию на сейчас ситуация в регионе нестабильная.

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