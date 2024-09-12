ВСУ 'отминусовали' кучу россиян и вражеской техники: Генштаб обновил потери РФ (инфографика)

Уничтожено 11 танков, 17 ББМ и самолет врага.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро среди личного состава составили около 630 тысяч 200 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 270 российских оккупантов. Также уничтожено немало вражеской техники, в частности:

танков - 8 тыс. 653 (+11 единиц за сутки);

боевых бронированных машин - 16 тыс. 955 (+17);

артиллерийских систем - 18 тыс. 9 (+73);

РСЗО - 1 тыс. 184 (+2);

средства ПВО - 945 (+2);

самолетов - 369 (+1);

вертолетов - 328:

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 тыс. 33 (+43);

крылатые ракеты - 2 тыс. 591 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 24 тыс. 481 (+93);

специальная техника - 3 тыс. 61 (+2).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. DeepState написало, что враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области - село Лесовка Покровского района.

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"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещеевки, Невельского, в Украинскую и окрестностях. Уточнен район Калиновки", - говорится в сообщении.

В то же время российские войска перешли к контратакам в Курской области. По состоянию на сейчас ситуация в регионе нестабильная.

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