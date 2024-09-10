Еще одна партия российских оккупантов отвоевалась в Украине: Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Также поражено 50 артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 380 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 10 сентября 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 627 790 человек, в том числе 1380 за минувшие сутки;

танков - 8640 (+1) единиц;

боевых бронированных машин - 16925 (+19);

артиллерийских систем - 17880 (+50);

реактивных систем залпового огня - 1180;

средств ПВО - 942;

самолетов - 368;

вертолетов - 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14933 (+36),

крылатые ракеты - 2591 (эти данные откорректированы в связи с поступлением уточнений, поскольку еще вчера сообщалось о сбитии 2588 крылатых ракет);

корабли/катера - 28;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 24330 (+68);

специальная техника - 3053 (+4).

Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, в ночь на 10 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48 средств воздушного нападения.

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В частности, российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П с воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск).

Силы обороны Украины к отражению воздушного нападения противника привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 38 ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганской области. Еще три вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 сентября - последние новости

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что ситуация на Курщине свидетельствует о полной слабости кремлевского режима. В частности, наступление ВСУ в России прекратило дискуссии о капитуляции Украины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что Кремль, вероятно, пытается сформировать международные мирные посреднические усилия в войне против Украины. При этом российская сторона демонстрирует нежелание участвовать в добросовестных переговорах с украинцами.

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