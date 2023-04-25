В частности, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны в течение суток было отбито 43 атаки противника на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В частности, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадал ряд населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов.

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"На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе Марьинки, а также вблизи Новомихайловки", - говорится в сообщении.

На Лиманском и Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил.

Война в Украине: Новости

В самых горячих точках почти непрерывно продолжаются тяжелые бои. Так по оценкам Института изучения войны, в Бахмуте за последние два дня российские оккупанты не имели возможности продвигаться и захватывать новые районы Бахмута. Кроме того, в Институте отметили, что сил оккупантов не хватит, чтобы проводить также атаки еще и в Угледаре, где они на днях нанесли авиаудары.

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