ВСУ остановили оккупантов на подступах к Покровску, - военный

По его словам, на этом направлении украинские силы проводят локальные контратаки.

Украинские военные остановили россиян на подступах к Покровску. Оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным "Гусь".

"Стабилизировалась ситуация на направлении. Я, конечно, могу говорить о зоне ответственности своей бригады. Скажу, что врага на подступах к Покровску мы остановили. Он не идет дальше. Какие-то вражеские атаки на отдельные позиции идут не первый месяц, безуспешные", - сказал "Гусь".

По его словам, в последнее время ВСУ начали локальные контратаки на соответствующем направлении фронта. Враг отброшен от трассы Покровск-Константиновка, которую оккупанты хотели взять под контроль.

Видео дня

Ситуация на фронте - важные новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявлял, что Россия готовится к весенне-летнему наступлению. Он также отметил, что Украине не стоит надеяться, что Путин не готов уступить свои амбиции.

Тем временем журналисты Forbes обнародовали подробности отступления Сил обороны Украины из Курской области. Отмечается, что само отступление было хаотичным, а потому оккупантам удалось захватить часть западной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: