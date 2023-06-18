Потенциальный подрыв Запорожской АЭС не станет помехой для ВСУ, считает Свитан.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что в отличие от теракта на Каховской ГЭС, для россиян нет никакой военной необходимости в подрыве Запорожской АЭС. Это не помешает движению украинских военных.

"Россияне "выключили" с помощью воды (взорвав Каховскую ГЭС – ред.) несколько сотен километров фронта. Не дали возможность нашим войскам форсировать Днепр. И по меньшей мере в течение месяца на левом берегу Херсонщины тяжелая техника не сможет передвигаться", – объяснил он в эфире "24 канала".

По словам Свитана, после подрыва Каховской ГЭС, враг смог перебросить свободные резервы на Ореховское и Донецкое направления. Он также упомянул, что россияне заминировали химический завод "Крымский титан", который враг может взорвать, "чтобы задержать движение украинских войск".

В то же время эксперт отметил, что потенциальный подрыв Запорожской АЭС не станет помехой для ВСУ, поскольку движение украинских Сил обороны происходит в сотнях километров на восток от Орехова и Гуляй Поля и в 100 километрах на юг от Херсона на Армянск.

По мнению полковника запаса, в истории с вероятным подрывом ЗАЭС с политической целью – для прикрытия вывода своих войск – для России будет гораздо меньше минусов, чем преимуществ.

"Вероятнее всего, это очередная пугалка для Европы накануне принятия каких-то решений на встрече "Рамштайн" или на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако спрогнозировать действия Владимира Путина и российских военно-политического руководства в такой логической парадигме практически невозможно. Они уже давно из нее выпали", – добавил эксперт.

Угроза подрыва ЗАЭС: что известно

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет взорвать Запорожскую АЭС. Цель врага кроется в дестабилизации ситуации в Украине. По его словам, противник заинтересован в том, чтобы весь мир давил на Украину с требованием остановить войну.

Возможностью теракта на ЗАЭС пугают и сами россияне. Враг запустил масштабную дезинформационную кампанию, и распространяет видео, где намекает на то, что взорвет станцию.

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