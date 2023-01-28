Враг подтягивает мобилизационный ресурс, который не имеет достаточного снаряжения и вооружения.

Огневой контроль, который Силы обороны держат над логистическими маршрутами южного направления, не позволяет российским оккупантам полноценно подтягивать мощные резервы.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. По ее словам, россияне пытаются "пропихивать хоть какие-то небольшие группы мобилизационного ресурса", чтобы иметь определенную оборону с человеческого щита.

"Определенные накопления (сил врага – УНИАН) наблюдаются, хотя их трудно еще назвать военными, потому что более всего подтягивают мобилизационный ресурс – тот, что недоодетый, недоснаряженный, недовооруженный... Дело в том, что огневой контроль, который Силы обороны держат над логистическими маршрутами в этом направлении, не позволяет им полноценно подтягивать мощные ресурсы, резервы и подразделения", - сказала она.

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По уничтожению командного пункта россиян близ Новой Каховки, Гуменюк отметила, что самая большая потеря для оккупантов была моральная, потому что они не ожидали такой дерзкой выходки с нашей стороны.

"Это была попытка промерить их мощности и способность противодействовать внезапному такому выходу нашему. Кроме того, это была попытка деморализовать личный состав, потому что они чувствовали себя достаточно уверенно на этом участке местности", - сказала Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики чувствуют, что острова не являются зоной их абсолютного контроля, и ими признано, что это серая зона.

"Также они осознают, что Днепр не является абсолютным препятствием для Сил обороны. Общие потери будут озвучены Генеральным штабом, но мы можем констатировать, что свертывание подразделений на этих направлениях и перемещения их ближе – это и есть достигнутый результат", - подчеркнула Гуменюк.

Война в Украине: ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 января во время ночного рейда в районе Новой Каховки Херсонской области украинские разведчики уничтожили 12 российских оккупантов и получили исчерпывающие данные о складах врага.

Общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 125 тыс. 510 человек, из которых 800 уничтожено за прошедшие сутки.

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