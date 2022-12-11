В ВСУ напомнили, что чтобы снять с себя ответственность за ведение тотальной войны на уничтожение украинцев, РФ постоянно пытается навязать собственное видение ситуации.

ВСУ назвали пять главных нарративов, которыми Россия "оправдывает" свое нападение на Украину.

На facebook-странице в ведомстве подчеркнули, что нарративы РФ рассчитаны на российскую и пророссийскую аудиторию, а их повторение создает иллюзию правдивости и используется агентами Кремля в мире.

Во-первых, Россия утверждает, что "спецоперация" в Украине предотвратила "большой мировой войне". Кроме того, пропагандисты утверждают, что война является ответом на постоянное расширение НАТО и рост угрозы для самой РФ.

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Третье "оправдание" касается гибридной войны, которую якобы ведут США и Запад против РФ в Украине. Также россияне пытаются выставить Россию жертвой, а НАТО - агрессором.

Последний российский нарратив обуславливается вроде бы тем, что Украина является территорией России и была создана Лениным в 1922 году, когда большевики создали СССР.

В ВСУ подчеркнули, что чтобы снять с себя ответственность за ведение тотальной войны на уничтожение украинского народа, Россия постоянно пытается навязать собственное видение ситуации, придумать причину своих действий и сформировать так называемый образ "нового врага для мирового мира и безопасности".

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, потери России в Украине превысили отметку 94 тысячи человек личного состава. За сутки бойцы ВСУ ликвидировали 380 противников. Они также уничтожили более 20 единиц разнообразной вражеской техники, сообщил Генштаб ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что война России против Украины уже затянулась. По его словам, Путин теперь хочет вести войну на истощение.

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