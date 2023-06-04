В Луганской области около 40 военнослужащих российских войск самовольно покинули боевые позиции.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 3 июня, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Как отмечается в утреннем сводке Генштаба, нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА, а также 2 ударных БпЛА типа "Ланцет".

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.

Видео дня

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется... Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой", - говорится в сообщении.

Как добавляется, противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областям, применив ОТРК Искандер. Одной ракетой враг попал по пригороду Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, среди них есть дети. Кроме того, россияне нанесли 30 авиационных ударов и совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск. они самовольно покинули боевые позиции. Для их поиска россияне задействовали 2 вертолета и подразделение Росгвардии.

Война в Украине - последние новости

Российские захватчики совершили в течение суток 16 неудачных атак на Восточном фронте, сосредоточив усилия на попытке полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Агрессор не прекращает обстрелы и нанесение авиаударов на всех направлениях, но география наступательных действий несколько иная.

На Таврическом направлении в течение суток силы обороны Украины уничтожили более роты российских оккупантов и обезвредили 41 единицу вооружения и военной техники россиян. Общие потери врага с начала войны составили уже 209 тыс. 470.

Вас также могут заинтересовать новости: