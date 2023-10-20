Силы обороны поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, наши защитники уничтожили 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В то же время бойцы ракетных войск также имели успешную "охоту". Они поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.

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При этом россияне нанесли ракетный удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданскому объекту в городе Николаев. Также они применили ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" по югу Украины, большинство из которых было уничтожено противовоздушной обороной. Всего оккупанты нанесли 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Враг пытается прорваться в Авдеевку. ВСУ убили и ранили почти 900 российских захватчиков возле города.

По словам аналитиков ISW, Вооруженные Силы Украины целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные резервы оккупационных войск. при этом сами защитники максимально сохраняют собственные резервы.

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