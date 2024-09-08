Некоторые эксперты предполагают, что ВСУ готовы к быстрому отходу с Курщины.

Курская операция ВСУ произвела впечатление на союзников Украины своим быстрым начальным успехом и перевернула представление о том, что война зашла в тупик. Кроме того, она разоблачила тщетность обещаний правителя РФ Владимира Путина, что он готов защищать свою территорию любой ценой.

С прорыва границы РФ украинскими военными прошел уже месяц и теперь американские и европейские чиновники задаются вопросом, какова конечная цель Украины в отношении 1300 кв. км российской территории, которую сейчас занимают ВСУ. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, некоторые союзники опасаются, что Киев может быть вынужден отказаться от захваченного, если оккупанты пойдут в более масштабную контратаку.

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Директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс пока не видит доказательств того, что ВСУ строят глубокие укрепления для защиты контролируемых ими земель на Курщине.

"Они на самом деле не готовятся к масштабной, долгосрочной обороне", - сказал он.

По словам Джонса, вероятно, Украина рассчитывает на возможность быстрого отступления, но при этом оставляет открытой возможность продолжить наступление и захватить больше территории.

Операция ВСУ в Курской области

Как ранее сообщал ISW, захватчики перебросили в Курскую область "десятки тысяч" военных, которые ранее предназначались для усиления наступательных операций в Украине. Речь идет о небольших подразделениях нескольких элитных российских воздушно-десантных частей. По мнению аналитиков, вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

УНИАН рассказывал, что рядовой состав украинской армии узнал об операции в Курской области менее чем за сутки до ее начала.

Украина "изменила нарратив вокруг войны" молниеносным вторжением в Курскую область, заявил президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман.

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