По прогнозу Рыженко, из-за оккупации город столкнется с рядом коммунальных проблем.

Российские оккупанты заминировали теплогенерирующие предприятия Херсона и, вероятно, взорвут их, когда украинская армия начнет освобождать город.

Об этом рассказал "Апострофу" херсонский журналист Константин Рыженко.

Он также прогнозирует, что после освобождения Херсона город ожидает ряд коммунальных проблем, поскольку во время оккупации им никто не занимался.

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"Во-первых, никто к отопительному сезону не готовился. Нет ни номинации на газ, ни реструктуризации долгов для ТЭЦ от "Нафтогаза". Это подготовительные процессы, которые должны были быть, не говоря уже о том, что все заминировано. Если наши подходят, оккупанты скорее всего это взрывают, и весь город остается без тепла. Это первая критическая вещь, на которую стоит ориентироваться. Независимо от того, как будет обстоять гуманитарная ситуация, люди скорее всего будут без тепла", - говорит журналист.

По словам Рыженко, во время контрнаступления есть риск повреждения различных коммуникаций - электричества, водоснабжения, поставки газа.

"Они в ходе боев неизбежно страдают. При случайных прилетах могут серьезно пострадать электрические подстанции. Нужно уже сейчас думать, а что же делать, если вдруг... Если будет второй Мариуполь, и если мы обойдемся малой кровью", - сказал он.

Журналист призвал "надеяться на малую кровь, но готовиться ко второму Мариуполю": делать запасы воды и устройств для ее очистки, продуктов, медикаментов.

Ранее один из жителей Херсона признался, что горожане ждут его освобождения Вооруженными силами Украины и боятся повторного захвата россиянами. "Люди очень боятся. Они очень хотят, чтобы ВСУ освободили Херсон и смогли его удержать. Люди боятся, что если Херсон освободят без должной подготовки и не смогут удержать город, то если россияне во второй раз зайдут, начнется резня. Этого люди очень боятся", - говорит мужчина.