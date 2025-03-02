По словам посла Великобритании в США, Украина также должна первая прекратить огонь.

Посол Великобритании в США Питер Мандельсон заявил, что необходимо "очень радикально перезагрузить" отношения между Вашингтоном и Киевом после спора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Об этом пишет Financial Times.

"Перезагрузка должна заключаться в том, чтобы Соединенные Штаты и Украина снова были на одной странице, а президент Зеленский беспрекословно поддержал инициативу президента Трампа о прекращении войны и установлении справедливого и прочного мира в Украине", - отметил Мандельсон в интервью программе ABC's This Week.

По его словам, Украина должна первой прекратить боевые действия на фронте.

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"Европейцы ... должны поддержать призывы к прекращению огня, и, кстати, я считаю, что Украина должна первой взять на себя обязательства прекратить огонь и бросить вызов россиянам, чтобы они следовали за ней", - отметил посол.

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Ранее политолог рассказал о последствиях ссоры Зеленского и Трампа. По его словам, эта встреча может оказаться "очень неприятной историей" для России.

"Вообще пока американское руководство немного переоценивает силу России и недооценивает силу Украины. Это очень неприятная история для России, потому что они же думали, что с американцами можно все порешать. А ничего не получается", - подчеркнул Тарас Загородний.

В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна и Великобритания готовы стать "мостом" между США и Украиной. Она отметила, что очень важно, чтобы "мы избежали риска раскола на Западе".

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