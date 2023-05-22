Он на видео уточнил, что его взяли в плен "хорошо".

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) взяли пленного во время налета на Белгородскую область.

Как сообщает Телеграм-канал "Катарсис", пленный является военным, о чем свидетельствует его форма одежды. Более того, он "всем доволен".

"Ну, он, вроде, всем доволен", - пишет канал, комментируя короткий ролик с пленным.

Видео дня

На кадрах автор ролика спрашивает пленного в форме ВС РФ, как он может прокомментировать свое попадание в плен. Он отвечает: "Меня в плен взяли хорошо".

Что происходит под Белгородом - актуальное

В понедельник российские СМИ заявили о окружение российского КПП "Грайворон" под Белгородом. Оно расположено вблизи хранилища ядерного оружия, и освобождение российскими добровольцами, воюющими на стороне Украины, населенных пунктов на приграничье.

В украинской разведке сообщили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Заявленная цель - создание "полосы безопасности" на пограничные для защиты гражданских украинцев.

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