Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) взяли пленного во время налета на Белгородскую область.
Как сообщает Телеграм-канал "Катарсис", пленный является военным, о чем свидетельствует его форма одежды. Более того, он "всем доволен".
"Ну, он, вроде, всем доволен", - пишет канал, комментируя короткий ролик с пленным.
На кадрах автор ролика спрашивает пленного в форме ВС РФ, как он может прокомментировать свое попадание в плен. Он отвечает: "Меня в плен взяли хорошо".
Что происходит под Белгородом - актуальное
В понедельник российские СМИ заявили о окружение российского КПП "Грайворон" под Белгородом. Оно расположено вблизи хранилища ядерного оружия, и освобождение российскими добровольцами, воюющими на стороне Украины, населенных пунктов на приграничье.
В украинской разведке сообщили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Заявленная цель - создание "полосы безопасности" на пограничные для защиты гражданских украинцев.