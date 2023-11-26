В результате происшествия спасатели не пострадали.

Российские оккупанты повредили здания подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в двух областях.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГСЧС, в результате вражеского обстрела были повреждены два пожарно-спасательных подразделения. "Враг не перестает прибегать к ударам по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Сегодня в результате таких попаданий были повреждены два наших подразделения в Донецкой и Запорожской областях", - отметили в ГСЧС.

Там уточнили, что никто из спасателей не пострадал. В то же время повреждения получили здания пожарных частей, а также одна автоцистерна.

Видео дня

Ночная атака дронов

В ночь на 25 ноября одна из команд ГСЧС попала под ночную атаку дронов на Киев. В Службе показали видео, как команда спасателей попала под удары врага и вынуждена была прятаться в "импровизированном" бомбоубежище.

Утром 25 ноября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА Shahed.

"Всего зафиксированы пуски около 75 "шахедов" с двух направлений – Приморско-Ахтарск и района Курской области - РФ. Основное направление удара - Киев", - сообщила пресс-служба ведомства.

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