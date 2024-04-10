Захватчики на юге за сутки потеряли почти 90 солдат и 70 единиц вооружения и техники.

Российская армия за прошедшие боевые сутки усилила атаки возле населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Осуществил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 4 - в районе Работино и один в районе Старомайорского. Успеха не имел. На левобережье Днепра в Херсонской области враг совершил один штурм наших позиций. Понеся потери, отошел..." - говорится в сообщении.

По данным военных, получено подтверждение того, что в целом (во время неудачных штурмов и огневого поражения по тылам и скоплению оккупантов) в течение суток у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 87 солдат и 70 единиц вооружения и военной техники. В частности, поражены танк, 40 единиц автобронетехники, 19 артиллерийских систем, БпЛА "Суперкам", по три системы видеонаблюдения, станции РЭБ и лодки. Кроме того, поражено 8 полевых складов боеприпасов.

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Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования. В то же время противник ведет мощную разведку - в операционной зоне обнаружен пролет 255 разведывательных БпЛА.

Также сообщается, что в течение боевых суток оккупанты нанесли 5 авиационных ударов применив четыре десятка неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении и 4 управляемые авиабомбы в Херсонской области.

Как отметили в Силах обороны юга, враг продолжает тенденцию раз в неделю "напоминать" Херсонщине о бомбардировках и терроризирует мирное население прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, в частности, применил 104 FPV-дрона, 9 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросил на людей с БПЛА различных модификаций 169 осколочных боеприпасов.

В Херсонской области вражеские войска три раза ударили из артиллерии по Антоновке и четыре - по Бериславу. Также под обстрелами оказались Херсон, Михайловка, Кизомыс, Новоалександровка, Ромашково, Понятовка, Днепровское, Янтарное, Монастырское, Красный Маяк, Томина Балка, Камышаны и Садовое. Разрушен частный жилой дом, повреждены несколько частных жилых домов, гражданский автомобиль, магазин, сотовые вышки и пункт несокрушимости.

В Запорожской области вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Работино, Левадное и Малиновка, в Николаевской - Очаков, Днепропетровской - Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены несколько частных жилых домов и объекты инфраструктуры, медучреждение.

Штурмы оккупантов на юге - что известно

Вчера, 9 апреля, Силы обороны юга сообщили, что за последние боевые сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма, из которых один - в районе Малой Токмачки и еще один - в районе Старомайорска. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было шесть штурмов позиций ВСУ. Во время всех указанных атак, по словам украинских военных, противник понес потери и отошел на свои исходные позиции.

В общем получено подтверждение о том, что на указанных направлениях уменьшилось на 114 оккупантов и 63 единицы вооружения и военной техники.

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