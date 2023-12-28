Она отметила, что оккупанты давно выискивали вариации поражения энергетической, портовой и другой важной для экономики Украины инфраструктуры.

Россияне начали нагнетать ситуацию в Черном море, заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сегодня ситуация в Черном море врагом нагнетается. И не думаю, что искусственно. Потому что, действительно, длительное время ракетоносители не находились на боевом дежурстве. Сегодня мы зафиксировали вывод сразу трех - две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров". Снаряженность их вместе может достигать 16 "Калибров". Это очень мощный сигнал о повышении ракетной опасности на этом направлении", - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что "Калибры" - это высокоточное оружие, которое очень часто враг направляет на конкретные объекты, которые выбирает своей целью.

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"Они давно изыскивали вариации по поражению энергетической инфтраструктуры, критической, любой промышленной инфраструктуры, которая важна для функционирования украинской экономики. И конечно, припортовая инфраструктура, которая также не дает покоя врагу", - подчеркнула пресс-секретарь.

Россияне вывели в море ракетоносители

Как сообщал УНИАН, сегодня Силы обороны юга предупредили об угрозе вражеских ракетных ударов с Черного моря. Утром сообщалось, что после длительного перерыва сегодня российский агрессор вывел на боевое дежурство в море три ракетоносителя и сумарный залп "Калибров" в таком случае может достигать 16 ракет.

Ранее украинские военные говорили, что изгнание российского флота из Крыма значительно осложнило россиянам использование кораблей, способных запускать ракеты "Калибр".

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