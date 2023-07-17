На Змиевку захватчики сбросили авиабомбу.

Накануне враг масштабно обстрелял Херсонскую область, есть погибшие и раненые.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, вчера российские оккупанты совершили по региону 89 обстрелов.

В частности захватчики применили почти 380 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, и беспилотники.

Видео дня

"Только по Херсону враг выпустил 40 снарядов... Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Разрушены складские помещения, авторынок и одно из инфраструктурных предприятий Херсона. Также вражеский снаряд попал в фермерское хозяйство. Из-за российской агрессии погиб человек, еще девять получили ранения. Среди них - два ребенка", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по населенному пункту Змиевка. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина - пенсионерка погибла на месте.

"В Трифоновке на улице дети нашли неизвестный предмет. Во время игры взрывное устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет. У детей-черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги", - сообщил Прокудин. По его данным, мальчиков госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным Херсонской ОВА, в селе разлив российская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. Люди находились на своих дворах.

В Белозерском районе в результате обстрела занялось поле, засеянное пшеницей. Масштабы убытков еще устанавливаются.

Удар по Харькову 16 июля - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 16 июля российские военные нанесли удар по Харькову. Погиб человек, еще несколько человек получили ранения. Прокуратура начала производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Удар был нанесен по промышленному предприятию в Основянском районе. По предварительным данным, захватчики выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области (РФ).

Вас также могут заинтересовать новости: