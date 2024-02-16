Он подчеркнул, что Украине нужно самой налаживать выпуск боеприпасов.

Объемы использования вооружений были бы неподъемными для любого государства, но Украина надеется на дальнейшую поддержку западных партнеров в этом вопросе.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Liberation. Он выразил оптимизм относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны иностранных партнеров и отметил важность активизации украинского ВПК.

"Я настроен оптимистично. Но в то же время нам нужно ускорить темпы производства в нашей оборонной промышленности, что мы сейчас и пытаемся сделать", - заявил Буданов.

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При этом он отметил, что объемы использования ВСУ вооружений и боеприпасов достигают уровня, который был бы неподъемным для любого государства. Буданов отметил, что так же и РФ не в состоянии справиться с этим, поэтому и покупает снаряды у Северной Кореи и Ирана.

Миллион боеприпасов для Украины

Евросоюз должен осуществить реальные действия по вооружению Украины, хотя до сих пор не выполнил обязательства по предоставлению Киеву миллиона снарядов.

Лидеры стран подчеркнули, что Европе нужны коллективные усилия, чтобы вооружить Украину в долгосрочной перспективе, поскольку ВСУ "продолжают отражать полномасштабное вторжение президента России Владимира Путина".

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