По словам мэра, город уже прошел "больше половины того пути, чтобы такую систему разработать".

В Харькове рассматривается вариант введения дифференцированной системы воздушных тревог. Об этом в интервью УНИАН рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его словам, для харьковчан это очень важно, и город уже прошел "больше половины того пути, чтобы такую систему разработать".

"Потому что бывают случаи, когда тревога раздается, например, пятьдесят часов. Так жить невозможно. Ведь, во-первых, люди привыкают к этому, и уже совсем не реагируют на воздушные тревоги. А это вызов для нас всех, потому что мы все должны быть очень осторожными. Потому что речь о жизни людей", - пояснил Терехов. Видео дня

Он также подчеркнул, что в некоторых учреждениях, в частности, в банках, просто запрещено работать, когда звучит воздушная тревога, и в это время люди не могут пользоваться услугами финучреждения.

"Поэтому и идет речь об использовании дифференцированной воздушной тревоги, чтобы люди могли понимать: если раздается воздушная тревога, она раздается, когда что-то летит в Харьков и надо быть очень осторожными, спускаться в бомбоубежища, идти в подземные паркинги, в метрополитен, который мы используем как укрытие. Подавляющее большинство обстрелов сегодня - это тактическая авиация. И есть определенное время, чтобы среагировать", - рассказал мэр Харькова.

Воздушные тревоги в Харькове

В Харькове появятся отдельные воздушные тревоги. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, из-за длительных тревог некоторые предприятия вынуждены закрываться на десятки часов.

По словам чиновника, новая система поможет улучшить жизнь харьковчанам и облегчит условия работы для местного бизнеса.

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