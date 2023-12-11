Военные предупреждают об опасности.

Вечером в понедельник, 11 декабря, Украину атакуют несколько групп российских ударных дронов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 18:43 военные сообщили в Telegram о БПЛА "Shahed" на Николаевщине, который движется в западном направлении. Впоследствии были зафиксированы пуски нескольких групп таких дронов из оккупированного Крыма. Направление их движения - Одесская область, однако оно может меняться.

Позже сообщалось, что "Shahed" из Николаевщины движется в направлении Одесской области. Также группу дронов фиксировали на границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, она двигалась на север.

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В 19:46 Воздушные силы предупредили об очередной группе беспилотников из Херсонщины в направлении Николаевщины. Позже жителей Кировоградщины также предупредили об опасности дронов.

В 20:44 несколько групп дронов приближались к Одессе с северо-западного направления. Еще несколько групп фиксировали с Черного моря в направлении Затоки. Также несколько групп БПЛА заметили на Кировоградщине, они двигались в северо-западном направлении.

Впоследствии об угрозе дронов предупредили жителей Винницкой и Черкасской области. В то время "шахеды" летели в направлении Кропивницкого. Уже в 21:57 российские беспилотники находились в районе Умани и Хмельницкого.

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Российские атаки по Украине: последние новости

Как известно, минувшей ночью российские захватчики в очередной раз выпустили беспилотники в сторону Украины. Кроме того, утром Киев обстреляли баллистическими ракетами.

В Воздушных силах отчитывались об уничтожении всех 18 ударных дронов оккупантов, а также о сбивании восьми ракет, которые запустили по столице с территории России.

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