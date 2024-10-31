Россия может использовать солдат КНДР не только в Курской области.

Россия отправила тысячи севернокорейских солдат в Курскую область и, по оценкам экспертов, они буквально на днях могут вступить в бой. Однако это не единственное направление, которое Россия может усилить военными КНДР. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отмечает, что их могут привлечь на любом направлении, которое россияне захотят усилить, ведь это прежде всего пехотная компонента.

Так, он считает, что вполне логичным было бы применение севернокорейских военных на Покровско-Кураховском направлении, где Россия использует большое количество пехоты.

Видео дня

Возможно их применят не на всем направлении, а на одном из участков, чтобы они могли между собой коммуницировать, подчеркивает эксперт.

Одним из самых вероятных вариантов он называет Запорожскую область.

"Они могут появиться там, чтобы решить вопрос с Роботинским выступлением. Именно там сейчас главную задачу будут выполнять так называемые "мясные штурмы". Для этого россиянам и необходимо 3 тысячи бойцов", – предположил Коваленко.

Солдаты КНДР в Украине

Переброску военных из КНДР в Россию подтвердили разведки ряда стран, в том числе и Украины.

Как отмечал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, северокорейские военные могут начать участвовать против украинских Сил обороны уже в ноябре.

По данным FT, около 3000 северокорейских военнослужащих были перевезены в Курскую область РФ. Из них несколько сотен были спецназовцами, а остальные – регулярными войсками.При этом контингент КНДР разместили в казармах в 50 км от границы с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: