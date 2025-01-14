Войска КНДР развернули на Курщине уникальную систему ПВО: напуганные россияне ее 'разнесли'

Российские войска идентифицировали эту систему как вражескую и нанесли по ней дронового удара, уничтожив цель.

Войска КНДР доставили в Курскую область уникальную систему противовоздушной обороны. Впрочем, россияне по ошибке уничтожили ее, пишет Forbes.

Когда 12-тысячный 11-й армейский корпус Северной Кореи прибыл в Курскую область, чтобы поддержать российские войска в борьбе с украинскими силами, они привезли противотанковые машины, гаубицы, ракетные установки, а также редкую систему ПВО.

Эта система сочетала большое колесное шасси с радаром и пусковыми установками от российского ЗРК "Тор", обычно размещенного на гусеничной базе. Она настолько необычна, что российские военные, вероятно, не узнали ее как свою. В пятницу, или чуть раньше, российские дроны обнаружили и уничтожили эту северокорейскую машину.

Видео дня

Россияне распространили видео с атаки, считая, что нанесли удар по украинской ПВО. Однако внешним наблюдателям понадобилось несколько дней, чтобы выяснить, что именно было уничтожено.

"Похоже, что то, что изначально считалось "радиолокационной системой западного производства", на самом деле является северокорейской версией ЗРК "Тор" на колесном шасси", - отметил польский аналитик WarVehicleTracker.

"Смешно... что Россия ударила бы по собственному ЗРК", - добавил аналитик, предположив, что дроновые подразделения не были предупреждены о прибытии северокорейской техники.

Эта потеря больно ударила по российско-северокорейской группировке в Курске, которая с ноября пытается вытеснить 20 тысяч украинских военных с плацдарма - в основном безуспешно. Один из штурмов закончился гибелью и ранением 200 северокорейских солдат, а во время другой атаки россияне потеряли целый батальон - 400 человек.

Украинские беспилотники наносят значительные потери. "Противник достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил тактику их использования", - отметил российский военный блогер. Танки "просто не доходят до рубежа для атаки".

Курская оперция ВСУ

Как писало WP, если Украина потеряет контроль над захваченной частью Курской области, Россия высвободит 60 тысяч солдат и пойдет в масштабное наступление и может захватить больше территории, в частности Сумскую область.

В то же время военнослужащий ВСУ Иван Варченко отмечал, что Курская операция "поломала геополитические расклады России на любые переговорные процессы". Россия прекратила любые разговоры в контексте мирных переговоров, поскольку армия РФ не может вытеснить ВСУ со своей территории.

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