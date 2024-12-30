То, что военные медики пытались сделать стандартом, сегодня просто не работает.

Война в Украине, похоже, окончательно отправила в историю все наработки последних десятилетий по медицинской эвакуации с поля боя. Оперативно оказать раненому квалифицированную медицинскую помощь становится все сложнее, пишет Business Insider.

В военной медицине есть понятие "золотого часа" - первых 60 минут после ранения. Если боец получает необходимую помощь в эти критические минуты, шансы на его выживание и полное выздоровление значительно повышаются.

Однако высокая интенсивность боев и взаимный контроль поля боя беспилотниками в российско-украинской войне значительно усложнили, если не сделали невозможной медицинскую эвакуацию в течение "золотого часа".

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Медик с позывным "Танго" рассказал изданию, что в одном бою его подразделение было поражено вражеским огнем. Раненые получили только самую первую помощь на месте, но эвакуировать их в тыл для более квалифицированной помощи не было возможности в течение многих часов. В конце концов двое раненых не выжили.

Фактически на фронте в Украине стало нормой, когда раненые часами или даже днями остаются на передовой, ожидая сумерек или перерыва в боях, чтобы появилась возможность их эвакуации.

"Здесь, в Украине, у нас три золотых дня" - сказал изданию ветеран армии США, который воюет в Украине под позывным Джеки.

Украинский боевой медик, пожелавшая остаться анонимной, говорит, что борьба за быструю эвакуацию была "большой проблемой", которая только ухудшилась, поскольку беспилотники становятся все более эффективными. "Два года назад, - сказала она, - это была совсем другая война, чем то, что происходит сейчас".

По словам украинских медиков, россияне умышленно атакуют эвакуационные транспортные средства, что является военным преступлением. Не чураются оккупанты и ударов по боевым медикам непосредственно, потому что "если вы убиваете медика, это означает, что вы убили тысячи солдат" или всех людей, которых они могли бы спасти.

"Вы никогда не будете носить медицинскую нашивку на передовой. Это гарантированный удар беспилотников", - говорит медик.

Вышеупомянутый боец Джеки сказал, что его друг был ранен осколками, но не мог покинуть свой окоп возле Бахмута в течение четырех дней. В его рану на ноге попала инфекция, и в конце концов ее пришлось отрезать. По мнению Джеки, это ранение было бы "легко вылечить", если бы помощь поступила в "золотой час".

Как отмечает Business Insider, западные армии привыкли воевать в условиях, когда медицинский вертолет может забрать раненого с поля боя почти сразу и за час или два доставить в настоящую больницу. Война в Украине - где в небе господствуют дроны, а эшелонированная ПВО исключает возможность применения пилотируемой авиации на передовой - показала, что в современной войне против равного противника вертолетная эвакуация уже не работает.

Джордж Баррос, аналитик из американского Института изучения войны, говорит, что Америке и её союзникам нужно готовиться к этой новой реальности, которую они встретят в войнах с мощными врагами, вроде Китая или России.

Другие новости о войне в Украине

Как писал УНИАН, 2024 год Украина заканчивает в слабой позиции. Россия продолжает постепенное продвижение на поле боя, тогда как украинским войскам остро не хватает не только оружия, но и людей.

Также мы рассказывали, насколько эффективно украинская ПВО работает против дронов. С августа 2024 года оккупанты одновременно с ударными дронами начали использовать дроны-приманки - "Гербера", "Пародия" - дешевые БПЛА, которые имитируют Shahed.

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